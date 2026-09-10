Les héros de l'invisible

Il s'agit d'un nouveau titre de la série cherche et trouve, cette fois consacré aux micro-organismes aux capacités incroyables. Tellement incroyables qu'ils inspirent les scientifiques en leur donnant des idées de nouveaux médicaments, de matériaux futuristes et de bien d'autres inventions encore. Le livre est composé de 14 tableaux qui reflètent les milieux naturels de chaque micro-organisme. Leur forme est cachée dans le dessin et il faudra la trouver. Le texte décrit les super capacités de chaque organisme. Ce livre permet de découvrir les catégories de micro-organismes à travers quelques exemples étonnants. La fin de l'ouvrage propose : - de découvrir les réponses - de tester des expériences faciles à réaliser chez soi - une page de fact-checking sur les micro-organismes. - une dernière partie invite les lecteurs à devenir des chercheurs en répondant à une dizaine de questions. Les réponses et les sites officiels sont à découvrir sur le site de DADOCLEM. Ce cherche et trouve est le troisième de la série documentaire chez Dadoclem, le premier étant "Ouvre bien les yeux" sur la nature, le deuxième, publié en septembre 2025 est " Cache-cache avec l'Histoire" sur les inventions des humains au fil des époques et ce dernier qui porte sur un aspect des sciences, ouvrant les enfants à la réflexion scientifique.