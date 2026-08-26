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Le grand guide de la nutrition et de la perte de poids

Marabout, Violette Babocsay

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Arrête le lactose ! N'importe quoi, c'est le gluten qui donne mal au ventre ! Il faut supprimer le sucre pour mincir ! Non, supprime les aliments ultra-transformés ! Face au flot d'informations sur la nutrition et la perte de poids, difficile de savoir quoi manger pour prendre soin de sa santé et se sentir bien dans son corps. Dans ce guide de référence, la diététicienne Violette Babocsay vous donne des repères clairs, fiables et fondés sur la science. Elle décrypte plus de 40 idées reçues sur : Ce qu'il faut vraiment manger pour être en bonne santé Quels glucides et graisses sont à privilégier ? - Les protéines animales sont-elles meilleures que les végétales ? - Les aliments ultratransformés sont-ils tous malsains ? - Devez-vous vous méfier du soja, des huiles de graines ou des édulcorants ? - etc. Comment gérer votre poids durablement et sans stress - Pouvez-vous booster votre métabolisme ? - Vaut-il mieux manger moins ou manger plus sain pour mincir ? - L'insuline fait-elle grossir ? - Perdre du poids sans le reprendre par la suite, c'est possible ? - etc. Le guide indispensable pour (re)trouver une alimentation qui vous fait du bien ! Avec + de 100 infographies pour tout comprendre

Par Marabout, Violette Babocsay
Chez Marabout

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Auteur

Marabout, Violette Babocsay

Editeur

Marabout

Genre

Garder la forme

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Le grand guide de la nutrition et de la perte de poids

Marabout, Violette Babocsay

Paru le 26/08/2026

295 pages

Marabout

19,90 €

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