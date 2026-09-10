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#Roman francophone

20 façons de (ne pas) tomber amoureux

Ibrahim alyssa Biton

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Quand un héritage inattendu les force à s'apprivoiser, Maya et Jérémy découvrent que l'amour commence parfois par se détester. Plongez dans 20 façons de (ne pas) tomber amoureux ? d'Alyssa Biton Ibrahim, la grande gagnante du concours "Grumpy x Sunshine" de Slalom Romance ! Maya, illustratrice solaire au chaos créatif, et Jérémy, ingénieur méticuleux épris d'ordre, se supportent à peine malgré leur palier commun. Seule Iris, leur voisine excentrique et bienveillante, tissait un lien fragile entre ces deux univers que tout oppose. Lorsque la vieille dame disparaît brutalement, elle leur réserve un héritage aussi inattendu que déroutant : son appartement, à partager équitablement... sous une condition implacable. Avant de décider de son sort, ils devront accomplir ensemble une liste de vingt défis concoctés par Iris elle-même. Pour Maya, cette épreuve ressemble d'abord à une punition. Pourquoi Iris lui inflige-t-elle la compagnie de ce maniaque du contrôle ? Mais au fil des révélations, les masques tombent. Derrière le caractère taciturne de Jérémy se cache une enfance brisée qu'Iris avait su panser. Derrière l'apparente légèreté de Maya se dissimulent des blessures que seul un miroir inattendu pourrait guérir. Entre chamailleries et confidences arrachées, défis farfelus et aveux douloureux, ils vont devoir choisir : se protéger derrière leurs différences ou accepter que celles-ci ne soient pas des barrières, mais des éclats complémentaires. Car Iris n'avait peut-être pas tort : parfois, les plus belles histoires naissent de la plus parfaite des incompatibilités. La romance feel-good à ne pas manquer !

Par Ibrahim alyssa Biton
Chez Slalom

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Auteur

Ibrahim alyssa Biton

Editeur

Slalom

Genre

Romance sexy

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20 façons de (ne pas) tomber amoureux

Ibrahim alyssa Biton

Paru le 10/09/2026

464 pages

Slalom

19,95 €

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Scannez le code barre 9782375545836
9782375545836
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