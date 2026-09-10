Comment l'Amérique a donné l'Iran aux mollahs

La chute spectaculaire du shah d'Iran et la naissance d'une révolution qui a changé le monde. A la fin des années 1970, personne n'imagine que la monarchie iranienne, vieille de plusieurs millénaires, puisse disparaître. Pourtant, en quelques mois, le régime du shah s'effondre et une révolution menée par l'ayatollah Khomeini transforme radicalement le pays. Dans Iran : La chute d'un empire , Scott Anderson raconte cette histoire incroyable : celle d'un pouvoir persuadé d'être invincible, d'une opposition qui ne croyait pas elle-même à sa victoire, et d'une série d'erreurs politiques qui ont bouleversé l'équilibre du monde. Un récit captivant qui dévoile les coulisses d'un événement dont les conséquences continuent de marquer notre époque.