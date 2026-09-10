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Comment l'Amérique a donné l'Iran aux mollahs

Scott Anderson

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La chute spectaculaire du shah d'Iran et la naissance d'une révolution qui a changé le monde. A la fin des années 1970, personne n'imagine que la monarchie iranienne, vieille de plusieurs millénaires, puisse disparaître. Pourtant, en quelques mois, le régime du shah s'effondre et une révolution menée par l'ayatollah Khomeini transforme radicalement le pays. Dans Iran : La chute d'un empire , Scott Anderson raconte cette histoire incroyable : celle d'un pouvoir persuadé d'être invincible, d'une opposition qui ne croyait pas elle-même à sa victoire, et d'une série d'erreurs politiques qui ont bouleversé l'équilibre du monde. Un récit captivant qui dévoile les coulisses d'un événement dont les conséquences continuent de marquer notre époque.

Par Scott Anderson
Chez Editions Saint-Simon

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Auteur

Scott Anderson

Editeur

Editions Saint-Simon

Genre

Proche et Moyen-Orient

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Comment l'Amérique a donné l'Iran aux mollahs

Scott Anderson trad. Yves du Radden, Pierre Feydell

Paru le 24/09/2026

456 pages

Editions Saint-Simon

23,95 €

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