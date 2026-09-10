Qui es-tu, Mary ?

Les âmes pures cachent aussi des ténèbres. Automne 1973, Lake George. Alan mène une existence paisible à l'écart du monde. Mary surgit dans sa vie. Elle vient d'un New York gangrené par la violence. Une histoire naît. La leur. Mais très vite, des zones d'ombre apparaissent. Des incohérences. Des silences. Lorsque Mary disparaît brutalement dans d'étranges circonstances, la vie d'Alan se transforme en cauchemar. Qu'est-il arrivé à la femme de sa vie ? Dès lors, il n'a plus qu'une idée en tête. Découvrir la vérité.