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#Polar

Qui es-tu, Mary ?

Christian Pernoud

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Les âmes pures cachent aussi des ténèbres. Automne 1973, Lake George. Alan mène une existence paisible à l'écart du monde. Mary surgit dans sa vie. Elle vient d'un New York gangrené par la violence. Une histoire naît. La leur. Mais très vite, des zones d'ombre apparaissent. Des incohérences. Des silences. Lorsque Mary disparaît brutalement dans d'étranges circonstances, la vie d'Alan se transforme en cauchemar. Qu'est-il arrivé à la femme de sa vie ? Dès lors, il n'a plus qu'une idée en tête. Découvrir la vérité.

Par Christian Pernoud
Chez Taurnada Editions

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Auteur

Christian Pernoud

Editeur

Taurnada Editions

Genre

Thrillers

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Qui es-tu, Mary ?

Christian Pernoud

Paru le 10/09/2026

250 pages

Taurnada Editions

10,90 €

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