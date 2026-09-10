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Gen aux pieds nus Tome 6

Keiji Nakazawa

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" Un manga choc ". Télérama Le Tripode poursuit son travail de réédition du chef-d'oeuvre de Keiji Nakazawa, fresque historique et intime qui raconte la vie à Hiroshima de 1945 à 1953. Ce sixième tome poursuit la plongée dans le quotidien sous l'occupation américaine, aux côtés de gamins qui grandissent dans le dénuement de l'après-guerre au Japon, pris par la faim, entre les soldats, les politiques corrompus et les intraitables yakuzas. Hiroshima, été - hiver 1948 : la mère de Gen est gravement malade et son grand-frère, Koji, est parti travailler dans les mines. Livrés à eux-mêmes, Gen et son frère Akira tentent coûte que coûte de trouver de quoi nourrir et soigner leur mère. Mais Ryûta, qui cherche à les aider, a dérobé de l'argent aux mauvaises personnes tandis que Gen retrouve Natsue, jeune fille au visage brûlé par la bombe. Il fait tout pour venir en aide à ses proches, pris entre la faim, les soldats américains, les politiques corrompus et les redoutables yakuzas, et construire une vie meilleure.

Par Keiji Nakazawa
Chez Le Tripode Editions

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Auteur

Keiji Nakazawa

Editeur

Le Tripode Editions

Genre

Shonen/garçon

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Gen aux pieds nus Tome 6

Keiji Nakazawa trad. Vincent Zouzoulkovsky

Paru le 10/09/2026

272 pages

Le Tripode Editions

13,90 €

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