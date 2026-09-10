Anna est une jeune fille ordinaire, Mais elle a toujours su que sa mère ne l'était pas. Toxique, manipulatrice, dangereusement brillante... une femme capable de fissurer une famille de l'intérieur. Depuis l'enfance, Anna observe, encaisse, et tente de protéger les siens des ravages de cette emprise destructrice - jusqu'au jour où tout bascule. Quand les drames s'accumulent et que les crimes surgissent, Anna n'a plus le choix : comprendre l'étendue du mal, affronter celle qui a brisé le destin de sa famille et révéler ce que personne n'a jamais voulu voir. De Cannes à Valbonne, puis jusqu'en Italie, commence une quête haletante, faite de secrets, de mensonges et de vérités trop longtemps étouffées. Inspiré d'une histoire vraie, Parasite plonge au coeur d'une relation mère-fille aussi fascinante que terrifiante, et dévoile la mécanique intime de ces êtres qui séduisent, manipulent et détruisent en toute impunité. Un récit poignant, une enquête intime et haletante, un voyage au coeur de la manipulation.