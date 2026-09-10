Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

1628

Gauthier Devars du Mayne, Du mayne gauthier Devars

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Janvier 1628, le siège de La Rochelle - la cité huguenote rebelle - a commencé depuis quatre mois, en présence du Roi Louis XIII et du Cardinal de Richelieu. Pour les Rochelais emmurés vivants, la faim rend fous ceux qu'elle n'a pas déjà tués. L'expédition monumentale goddone - conduite par le duc de Buckingham et qui avait débarqué sur l'île de Ré pour rescuer les huguenots - vient de regagner les côtes britanniques sans panache ni victoire, après avoir été massacrée à la grange fortifiée de La Davière sur l'île de Ré. Tancrède de Montvallon et Nicolas Bracieux en étaient et y ont commis ce que jamais ils ne se seraient crus capables de faire. De retour sur la terre ferme, ils n'ont qu'une idée en tête : survivre pour revoir leurs aimées, la grande Anne de Parthenay, protectrice de la cité martyre et Oriabel, son espiègle jeune chambrière. L'homme lige de cette dernière, un inquiétant Florentin borgne, sort nos deux damoiseaux d'un mauvais pas et les conduit à l'intérieur des murs de la cité. Un huis-clos angoissant, parmi une population devenue folle et affamée, proche de devenir cannibale, va s'ensuivre, sous le regard du Roi et de son ministre. Leurs retrouvailles galantes les mèneront jusqu'au bout de la folie et de la mort, car rien de plus ne subsiste dans cet enfer.

Par Gauthier Devars du Mayne, Du mayne gauthier Devars
Chez Erick Bonnier

|

Auteur

Gauthier Devars du Mayne, Du mayne gauthier Devars

Editeur

Erick Bonnier

Genre

XVIIe siècle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 1628 par Gauthier Devars du Mayne, Du mayne gauthier Devars

Commenter ce livre

 

1628

Gauthier Devars du Mayne, Du mayne gauthier Devars

Paru le 10/09/2026

250 pages

Erick Bonnier

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782367603827
9782367603827
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.