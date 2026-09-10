Janvier 1628, le siège de La Rochelle - la cité huguenote rebelle - a commencé depuis quatre mois, en présence du Roi Louis XIII et du Cardinal de Richelieu. Pour les Rochelais emmurés vivants, la faim rend fous ceux qu'elle n'a pas déjà tués. L'expédition monumentale goddone - conduite par le duc de Buckingham et qui avait débarqué sur l'île de Ré pour rescuer les huguenots - vient de regagner les côtes britanniques sans panache ni victoire, après avoir été massacrée à la grange fortifiée de La Davière sur l'île de Ré. Tancrède de Montvallon et Nicolas Bracieux en étaient et y ont commis ce que jamais ils ne se seraient crus capables de faire. De retour sur la terre ferme, ils n'ont qu'une idée en tête : survivre pour revoir leurs aimées, la grande Anne de Parthenay, protectrice de la cité martyre et Oriabel, son espiègle jeune chambrière. L'homme lige de cette dernière, un inquiétant Florentin borgne, sort nos deux damoiseaux d'un mauvais pas et les conduit à l'intérieur des murs de la cité. Un huis-clos angoissant, parmi une population devenue folle et affamée, proche de devenir cannibale, va s'ensuivre, sous le regard du Roi et de son ministre. Leurs retrouvailles galantes les mèneront jusqu'au bout de la folie et de la mort, car rien de plus ne subsiste dans cet enfer.