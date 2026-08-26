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#Bande dessinée jeunesse

C'était peut-être écrit

K. L. Walther, K.l. Walther

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Sage Morgan entame sa dernière année à la Bexley School persuadée de connaître le scénario : les footings à l'aube avec Charlie Carmichael, son meilleur ami d'enfance, les blagues des copines sur le fait qu'ils finiront ensemble, les soirées déguisées du campus et, quelque part, un avenir où ils restent tous amis. Elle n'a pas prévu Luke Morrissey, le beau coureur de fond du Michigan, à qui elle fait visiter Bexley... ni cette nuit glaciale sur le terrain de golf, sous les étoiles, où Nick Carmichael - le jumeau de Charlie, son opposé plus discret, plus grave - l'embrasse enfin pour de vrai. Sage comprend que ce qu'elle ressent pour Nick n'a plus rien d'un jeu. Pendant ce temps, Charlie s'accroche à son rôle de prince du campus, entre matchs de hockey et répétitions de comédie musicale, une petite amie toujours accrochée à son bras. Jusqu'à ce que Luke s'impose dans son quotidien : les footings, les débats en classe, les soirées de téléréalité, puis ces moments où une main qui effleure, un message envoyé trop tard, font tout dérailler. A Bexley, chacun joue son rôle. Mais à mesure que Sage et Charlie se racontent, une chose devient évidente : leurs coeurs, eux, refusent de suivre le script.

Par K. L. Walther, K.l. Walther
Chez Comet

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Auteur

K. L. Walther, K.l. Walther

Editeur

Comet

Genre

Romans, témoignages & Co

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C'était peut-être écrit

K. L. Walther, K.l. Walther

Paru le 26/08/2026

384 pages

Comet

19,99 €

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