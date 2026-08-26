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Les réseaux sociaux

Manon Paulic, Yasmin Ayumi

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Seize questions choisies pour aider l'enfant à comprendre concrètement ce que sont les réseaux sociaux, ce qu'ils peuvent apporter et comment les utiliser de manière sécurisée. Cet ouvrage permet de développer l'esprit critique de l'enfant, en évitant de diaboliser les réseaux tout en les mettant en garde contre le moins bon de certaines situations. Ce livre sensibilise également au cyberharcèlement, sujet bien trop fréquent dès le plus jeune âge. Des réponses concrètes à une réalité inéluctable Selon l'étude BornSocial, 75 % des 11-12 ans utilisent les réseaux sociaux malgré l'interdiction pour les moins de 13 ans. Sans céder au fatalisme, il est essentiel d'informer les enfants dès le départ, afin de les préparer et de les outiller pour naviguer en toute sécurité dans ces univers numériques. Les bons réflexes sur les réseaux Sur les réseaux sociaux, certaines règles sont essentielles pour rester en sécurité. Dans ce livre, nous répondons aux seize questions que les enfants se posent... mais aussi à celles qu'ils n'ont pas encore la maturité d'imaginer, et qui sont pourtant cruciales pour vivre une vie numérique saine. Pourquoi ne faut-il pas partager certaines photos ? Pourquoi faut-il faire attention à qui on parle ? Est-ce que les influenceurs sont vraiment des amis ? Qu'est-ce que le cyberharcèlement ? Autant de sujets expliqués simplement pour apprendre à naviguer en ligne sans danger.

Par Manon Paulic, Yasmin Ayumi
Chez Editions Milan

|

Auteur

Manon Paulic, Yasmin Ayumi

Editeur

Editions Milan

Genre

Société et citoyenneté

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Les réseaux sociaux

Manon Paulic, Yasmin Ayumi

Paru le 26/08/2026

40 pages

Editions Milan

9,50 €

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Scannez le code barre 9782408066147
9782408066147
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