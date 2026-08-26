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#Roman jeunesse

Zeus, le roi de l'Olympe

Jess Pauwels, Camille Masson

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Découvre les principaux mythes autour de Zeus, le roi des dieux et déesses grecs : sa naissance, la création de la corne d'abondance, ses combats contre les Titans et les Géants, ses amours légendaires et son rôle dans les Jeux olympiques. Des références mythologiques incontournables Cet ouvrage fait découvrir aux jeunes enfants dès 3 ans le célèbre dieu Zeus. La narration présente ses attributs et les mythes les plus connus : sa naissance, la guerre contre les Titans, le foudre offert par les Cyclopes, ses amours, la création des hommes confiée à Prométhée... Un documentaire narratif Grâce à la narration, l'enfant apprend du vocabulaire "mine de rien" : qu'est-ce que la corne d'abondance ? D'où vient le foudre de Zeus ? L'information passe aussi par de la culture générale en lien avec le mythe. Avec un arbre généalogique pour mieux comprendre les liens entre les personnages, une page d'ouverture pour mettre en contexte le mythe, et une page de conclusion qui raccroche le texte au quotidien des enfants.

Par Jess Pauwels, Camille Masson
Chez Editions Milan

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Auteur

Jess Pauwels, Camille Masson

Editeur

Editions Milan

Genre

Grèce

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Zeus, le roi de l'Olympe

Jess Pauwels, Camille Masson

Paru le 26/08/2026

32 pages

Editions Milan

7,90 €

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Scannez le code barre 9782408066017
9782408066017
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