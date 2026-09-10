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Le guide des compléments alimentaires du sport - Spécial endurance

Vincent Foulonneau, Sylvain Druguet

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"? Le livre le plus complet que j'aie lu sur les compléments alimentaires en endurance. ? " - Sean SEALE, fondateur d'Upside Strength Combien dépensez-vous chaque mois en compléments alimentaires ?? Et savez-vous lesquels améliorent réellement votre santé, votre récupération et vos performances - et lesquels finissent simplement dans vos urines ?? Coureur, trailer, cycliste, triathlète... Sylvain Druguet et Vincent Foulonneau ont analysé plusieurs centaines d'études scientifiques afin de vous guider dans la jungle des compléments nutritionnels. Ils ne se contentent pas d'expliquer comment ils agissent. Ils vous aident à répondre à la seule question qui compte : lesquels sont adaptés à votre profil, votre pratique et vos besoins. En toute indépendance. Vous découvrirez notamment que : ? la créatine n'est pas réservée à la musculation - les coureurs aussi peuvent en bénéficier ? ; ? se supplémenter en antioxydants à l'aveugle peut freiner vos progrès ? ; ? la caféine peut booster vos performances le jour J, à condition de la prendre au bon moment et à la bonne dose ? ; ? le jus de betterave améliore l'endurance, surtout chez les amateurs ? ; ? un déficit en vitamine D peut vous faire perdre jusqu'à 10 % de force musculaire ; ? prendre de l'ibuprofène avant un marathon ou un Ironman peut vous exposer à des risques sérieux. Mais ce livre va plus loin. Il vous donne les bases de la physiologie pour comprendre pourquoi un complément fonctionne ou non. Il aborde aussi, sans détour, le sujet des dérives médicamenteuses et du dopage, pour vous aider à performer sans mettre votre santé en danger.

Par Vincent Foulonneau, Sylvain Druguet
Chez Thierry Souccar Editions

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Auteur

Vincent Foulonneau, Sylvain Druguet

Editeur

Thierry Souccar Editions

Genre

nutrition sportive

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Le guide des compléments alimentaires du sport - Spécial endurance

Vincent Foulonneau, Sylvain Druguet

Paru le 10/09/2026

304 pages

Thierry Souccar Editions

24,90 €

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Scannez le code barre 9782365499675
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