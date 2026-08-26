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#Roman jeunesse

Jules César

Stéphanie Ledu, Sara Vincenzi

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Gladiateurs, légions, monuments... ce "Les p'tits docs +" nous plonge dans l'univers de l'Antiquité romaine, qui fascine les enfants, à travers la vie de Jules César, homme politique et général romain ambitieux qui a marqué l'histoire de Rome par ses conquêtes, dont les plus célèbres en Gaule et en Egypte. Pour les curieux et curieuses d'histoire romaine Né dans une famille noble mais modeste, César grandit à Rome et bénéficie d'une éducation riche. Après s'être enrôlé adolescent dans l'armée romaine d'Asie, César regagne Rome et devient avocat. Ambitieux, il veut gouverner la ville et, pour cela, il faut gravir des échelons précis : le cursus honorum, ou chemin des honneurs. Il obtient tous les postes, scelle des alliances et gagne des territoires pour obtenir de l'argent et étendre sa puissance. Après avoir conquis la Gaule, il franchit le Rubicon, un fleuve entre la Gaule et l'Italie, déclenchant ainsi une guerre civile contre le général Pompée et ses alliés, que César gagnera. Il parade lors de triomphes, des défilés gigantesques pour célébrer ses victoires. Nommé dictateur, son pouvoir absolu inquiète alors qu'il prend des décisions sans consulter le Sénat : il sera assassiné en - 44. "Les p'tits docs +" , des docs pour lire seul(e) Après " Mes p'tits docs ", cette collection est destinée aux enfants qui commencent à lire en autonomie. Plus d'informations, plus de pages, un livre plus grand... mais un documentaire qui se lit toujours comme une histoire. A la fin de l'ouvrage, une planche encyclopédique des monuments célèbres du monde romain.

Par Stéphanie Ledu, Sara Vincenzi
Chez Editions Milan

|

Auteur

Stéphanie Ledu, Sara Vincenzi

Editeur

Editions Milan

Genre

Romains et gaulois

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Jules César

Stéphanie Ledu, Sara Vincenzi

Paru le 26/08/2026

40 pages

Editions Milan

10,50 €

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