80 mots du Laos

Le Laos par les mots de l'artiste engagée Thiane Khamvongsa 80 mots qui sont autant d'histoires qui racontent le Laos et les laotiens et qui, en plus des racines des mots et de leur résonance dans le coeur des femmes et des hommes qui les utilisent, évoquent le lien particulier qu'entretient l'autrice avec ce pays, ses habitants et leur langue. Des textes courts, vifs et parfois émouvants, où chaque mot donne lieu à une histoire racontée avec sensibilité et une touche d'érudition.