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80 mots du Laos

Thiane Khamvongsa

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Le Laos par les mots de l'artiste engagée Thiane Khamvongsa 80 mots qui sont autant d'histoires qui racontent le Laos et les laotiens et qui, en plus des racines des mots et de leur résonance dans le coeur des femmes et des hommes qui les utilisent, évoquent le lien particulier qu'entretient l'autrice avec ce pays, ses habitants et leur langue. Des textes courts, vifs et parfois émouvants, où chaque mot donne lieu à une histoire racontée avec sensibilité et une touche d'érudition.

Par Thiane Khamvongsa
Chez L'Asiathèque - maison des langues du monde

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Auteur

Thiane Khamvongsa

Editeur

L'Asiathèque - maison des langues du monde

Genre

Thèmes photo

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80 mots du Laos

Thiane Khamvongsa

Paru le 14/01/2027

184 pages

L'Asiathèque - maison des langues du monde

16,50 €

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Scannez le code barre 9782360574285
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