Pour réussir la nouvelle épreuve de maths du brevet 2027 ! - des conseils de méthode - des fiches mémo - des quiz et des sujets corrigés récents - des vidéos Le succès assuré en 3 étapes ! 1. Comprendre l'épreuve, s'approprier les méthodes Des conseils de méthode et des sujets traités pas à pas pour comprendre comment réussir le QCM et les différents types d'exercices de la nouvelle épreuve du brevet en maths. 2. S'entraîner sur chaque thème du programme Des fiches mémo pour réviser l'essentiel et 70 sujets guidés, classés par thème, qui couvrent tout le programme de maths. 3. Préparer l'épreuve dans la dernière ligne droite Le jour J approche : c'est le moment de réviser à l'aide des vidéos et des sujets complets de la session 2026, pour se mettre dans les conditions de l'examen. En plus, avec l'achat de l'ouvrage, un accès gratuit aux ressources de 3e du site (Lien -> http : //www. annabac. com/) : fiches, podcasts audio & vidéos, quiz, sujets de brevet corrigés...