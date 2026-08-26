Academic Love

La sincérité, avais-je découvert dans le cadre de mes recherches, était souvent considérée comme une faiblesse. Exprimer ses sentiments relevait de la fragilité. C'était l'une des raisons pour lesquelles les gens méprisaient la romance ; parce que la littérature sentimentale traite de sujets intimes, d'émotions qui rejaillissent sur les lecteurs, comme des fleurs délicates que certains ont envie d'écrabouiller. Rivaux depuis qu'ils ont partagé les bancs de leur fac de lettres, Sadie et Jonah sont prêts à tout pour accéder à un poste d'enseignant titulaire. Si bien que lorsqu'une place très convoitée se libère, tous les coups sont permis. Ils ont besoin de ce poste. Alors, quand Sadie découvre que l'université serait susceptible d'embaucher un couple marié, une idée germe dans son esprit... Il lui suffirait d'épouser Jonah pour qu'ils soient tous les deux recrutés. Ils ont tous les deux trop étudié de romances pour savoir comment ne pas tomber dans le piège, n'est-ce pas ? Que deux éminents chercheurs, la tête dans les livres et le coeur à prendre, se fassent avoir, cela ne risque pas d'arriver... Par la reine australienne de la romance ! "Un fake dating absolument délicieux, qui fonctionne sur tous les registres". Falon Ballard, autrice de Change of Heart "L'étalon-or du trope rivals-to-lovers dans le milieu universitaire ! Une romance prenante, truffée de reparties cinglantes et de désir refoulé, le portrait craquant de deux jeunes érudits ! " Katie Naymon, autrice de You Between the Lines "Entre humour et émotion, cette belle histoire vous fera passer du rire aux larmes, et vous aurez hâte de découvrir les autres romans de Jodi McAlister". Library Journal "Rafraîchissant, singulier... Des personnages attachants, engagés dans des carrières difficiles... Une romance sincère... Une autrice à suivre ! " Booklist "Les fans de romance intello trouveront dans ce roman de Jodi McAlister un nouveau couple d'universitaires plus vrai que nature. Un régal littéraire, plein de suspense et de tension, relevé de la parfaite dose de spice ! Les fans d'Ali Hazelwood adoreront cette romance aussi cérébrale que touchante". The Observer "L'alchimie du couple vaut bien un peu de patience. Les lectrices adoreront". Publishers Weekly "Cette comédie romantique slow burn ne manquera pas de vous émouvoir". Lauren Layne, autrice de L'amour ? Très peu pour moi