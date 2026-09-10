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100 idées pour comprendre et prévenir les comportements perturbateurs

Assi karen Abou, Karen Abou Assi

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Face aux comportements perturbateurs, on peut vite se sentir démuni, épuisé ou en échec. Que l'on soit parent ou professionnel, certaines situations nous échappent et laissent place à l'incompréhension. Pourquoi ces comportements apparaissent-ils ?? Pourquoi se répètent-ils ?? Et surtout, comment y répondre sans aggraver la situation ?? Ce livre s'adresse à celles et ceux qui accompagnent des personnes présentant un trouble du développement intellectuel modéré à profond et autres troubles associés (TSA, maladies génétiques...), qu'il s'agisse d'enfants, d'adolescents ou d'adultes. Dans ces contextes, les comportements, leur intensité et leur fréquence peuvent être difficiles à décoder. L'ouvrage part d'une idée simple : les comportements ne sont jamais là par hasard. Ils ont un sens, une fonction et sont souvent une manière pour la personne de s'adapter, de communiquer ou de faire face à une difficulté. Les 100 idées concrètes, issues de l'analyse appliquée du comportement (Applied Behavior Analysis - ABA), proposent des repères clairs et applicables au quotidien, des pistes pour mieux observer, comprendre et ajuster ses interventions.

Par Assi karen Abou, Karen Abou Assi
Chez Editions Tom Pousse

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Auteur

Assi karen Abou, Karen Abou Assi

Editeur

Editions Tom Pousse

Genre

Autres troubles du comportemen

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100 idées pour comprendre et prévenir les comportements perturbateurs

Assi karen Abou, Karen Abou Assi

Paru le 10/09/2026

216 pages

Editions Tom Pousse

22,50 €

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Scannez le code barre 9782353454341
9782353454341
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