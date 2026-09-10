100 idées pour comprendre et prévenir les comportements perturbateurs

Face aux comportements perturbateurs, on peut vite se sentir démuni, épuisé ou en échec. Que l'on soit parent ou professionnel, certaines situations nous échappent et laissent place à l'incompréhension. Pourquoi ces comportements apparaissent-ils ?? Pourquoi se répètent-ils ?? Et surtout, comment y répondre sans aggraver la situation ?? Ce livre s'adresse à celles et ceux qui accompagnent des personnes présentant un trouble du développement intellectuel modéré à profond et autres troubles associés (TSA, maladies génétiques...), qu'il s'agisse d'enfants, d'adolescents ou d'adultes. Dans ces contextes, les comportements, leur intensité et leur fréquence peuvent être difficiles à décoder. L'ouvrage part d'une idée simple : les comportements ne sont jamais là par hasard. Ils ont un sens, une fonction et sont souvent une manière pour la personne de s'adapter, de communiquer ou de faire face à une difficulté. Les 100 idées concrètes, issues de l'analyse appliquée du comportement (Applied Behavior Analysis - ABA), proposent des repères clairs et applicables au quotidien, des pistes pour mieux observer, comprendre et ajuster ses interventions.
Par
Assi karen Abou, Karen Abou Assi Chez
Editions Tom Pousse
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