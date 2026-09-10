La Zone de la vie

Pour arriver au sommet du monde sans oxygene, l'alpiniste Melissa Arnot Reid doit vaincre ses demons intérieurs : un voyage au bout de l'effort et de la rédemption. S'aventurer sans masque à oxygène dans la " zone de la mort " pour tenter d'atteindre le plus haut sommet de la planète est une épreuve. Melissa Arnot Reid l'a tentée pendant des années, jusqu'à l'épuisement. Mais son livre confession va bien au-delà d'une quête physique : c'est le combat d'une femme pour exister dans un monde d'hommes, une histoire commencée dans une caravane de l'Ouest américain. Guide de haute montagne à 20 ans, Melissa se croit libérée de sa famille dysfonctionnelle, mais son enfance cabossée la poursuit et il faudra une décennie pour que, pas à pas vers le sommet de l'Everest, elle se réconcilie avec le monde et avec elle-même pour trouver enfin l'apaisement, à 8 848 mètres d'altitude.