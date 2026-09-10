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La Zone de la vie

Melissa Arnot-reid, Melissa Arnot Reid

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Pour arriver au sommet du monde sans oxygene, l'alpiniste Melissa Arnot Reid doit vaincre ses demons intérieurs : un voyage au bout de l'effort et de la rédemption. S'aventurer sans masque à oxygène dans la " zone de la mort " pour tenter d'atteindre le plus haut sommet de la planète est une épreuve. Melissa Arnot Reid l'a tentée pendant des années, jusqu'à l'épuisement. Mais son livre confession va bien au-delà d'une quête physique : c'est le combat d'une femme pour exister dans un monde d'hommes, une histoire commencée dans une caravane de l'Ouest américain. Guide de haute montagne à 20 ans, Melissa se croit libérée de sa famille dysfonctionnelle, mais son enfance cabossée la poursuit et il faudra une décennie pour que, pas à pas vers le sommet de l'Everest, elle se réconcilie avec le monde et avec elle-même pour trouver enfin l'apaisement, à 8 848 mètres d'altitude.

Par Melissa Arnot-reid, Melissa Arnot Reid
Chez Editions Michel Guérin

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Auteur

Melissa Arnot-reid, Melissa Arnot Reid

Editeur

Editions Michel Guérin

Genre

Alpinisme, escalade

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La Zone de la vie

Melissa Arnot-reid, Melissa Arnot Reid trad. Charlie Buffet

Paru le 10/09/2026

536 pages

Editions Michel Guérin

25,00 €

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