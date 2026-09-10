Nouvelles de Mongolie

La Mongolie fait rêver. Couvrant un territoire trois fois supérieur à celui de la France, c'est le pays le moins densément peuplé du monde avec deux habitants au kilomètre carré. Autant dire que son évocation suscite l'imaginaire d'Epinal de steppes infinies et solitaires parcourues à cheval, alors que presque la moitié des habitants du pays vit à Oulan-Bator, la capitale. Enclavée entre la Russie et la Chine, la Mongolie a toutefois réussi la prouesse de constituer le plus grand empire de tous les temps au début du xiiie siècle sous la houlette de Gengis Khan, avant de se dissoudre au coeur de son immensité. Les nouvelles des six auteurs rassemblées ici font la part des choses entre richesse et nomadisme, entre géopolitique et histoire de clans pour mieux mettre en valeur la personnalité et l'intimité d'un pays à découvrir. Extrait : C'est l'aube, ou à peine. En général, on ne me réveille jamais aussi tôt. Tu parles, me réveiller : d'habitude on ne me fait pas lever et dégager dehors aussi tôt. J'arrive à penser : " Cet imbécile est tellement casse-pieds que personne ne resterait avec lui " tout en emballant mes pieds dans les bandelettes comme un soldat débutant, tandis qu'Agia se précipite dehors. " Des loups ont fait irruption dans le campement ? Des voleurs ont embarqué des chevaux à l'entrave ? Ou rien à voir ? Et les gens de l'autre yourte, qu'est-ce qu'ils fabriquent ? Ils vont où, là ? Il fait encore tout noir... ", que je pense en remuant des pensées troubles. Et soudain : " L'Oncle Khurge ! L'Oncle Khurge ! " : c'est comme une gifle, une douche froide dans mon cerveau, et tout mon corps se hérisse. A l'instant même, je noue ma ceinture de deel, je sors, en face il y a Baabaa qui arrive en courant : " Va chercher les chevaux ! ", il entre sous la yourte. Avec les textes de Bolormaa Galsan, Batsaikhan Lkhagvasuren, Ayurzana Gun-Aajav, Ulziitugs Luvsandorj, Buyanzaya Tsend-Ayush et Tsend-Ayuush Oyuuntsetseg