Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

31 projets pour un automne cosy

Sarah Despoisse

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Entrez dans la saison de l'automne avec douceur grâce à 31 projets créatifs cosy ! Chaque jour, décachetez les pages pour découvrir une nouvelle création à réaliser. Décorations d'automne, cuisine gourmande, coloriages de saison, dessin, peinture, broderie, journaling... Au fil des 31 jours, déconnectez et prenez du temps pour vous grâce à des activités simples, faciles à intégrer dans votre quotidien et qui vous permettront de découvrir une grande variété de techniques et supports. Ce livre, pensé comme un calendrier de l'Avent, vous invite à profiter d'instants cocooning et créatifs pour célébrer la saison automnale. Sarah Despoisse est une bricoleuse dans l'âme et a toujours été fascinée par la possibilité de concevoir ses propres réalisations. Couture, broderie, déco, upcycling, dessin : elle s'intéresse à tous les champs de la création. Son approche pluridisciplinaire se reflète dans ses publications, ses projets pour la presse, et lors d'ateliers de loisirs créatifs qu'elle anime. Elle est autrice de plusieurs ouvrages de couture aux éditions Leduc Créatif.

Par Sarah Despoisse
Chez L'Inédite

|

Auteur

Sarah Despoisse

Editeur

L'Inédite

Genre

Pratique décoration

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 31 projets pour un automne cosy par Sarah Despoisse

Commenter ce livre

 

31 projets pour un automne cosy

Sarah Despoisse

Paru le 10/09/2026

256 pages

L'Inédite

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782350324678
9782350324678
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.