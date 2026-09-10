31 projets pour un automne cosy

Entrez dans la saison de l'automne avec douceur grâce à 31 projets créatifs cosy ! Chaque jour, décachetez les pages pour découvrir une nouvelle création à réaliser. Décorations d'automne, cuisine gourmande, coloriages de saison, dessin, peinture, broderie, journaling... Au fil des 31 jours, déconnectez et prenez du temps pour vous grâce à des activités simples, faciles à intégrer dans votre quotidien et qui vous permettront de découvrir une grande variété de techniques et supports. Ce livre, pensé comme un calendrier de l'Avent, vous invite à profiter d'instants cocooning et créatifs pour célébrer la saison automnale. Sarah Despoisse est une bricoleuse dans l'âme et a toujours été fascinée par la possibilité de concevoir ses propres réalisations. Couture, broderie, déco, upcycling, dessin : elle s'intéresse à tous les champs de la création. Son approche pluridisciplinaire se reflète dans ses publications, ses projets pour la presse, et lors d'ateliers de loisirs créatifs qu'elle anime. Elle est autrice de plusieurs ouvrages de couture aux éditions Leduc Créatif.