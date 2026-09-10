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Introduction à Michel Foucault

Jean-François Bert

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Une nouvelle édition de notre Repères en philosophie. Michel Foucault (1926-1984) a été un maître à penser novateur - ; maître sans programme cependant, qui a voulu offrir à ses lecteurs une " boîte à outils " conceptuelle et critique qu'il expose par fragments dans ses nombreux entretiens, cours, articles et livres. Philosophe " par défaut ", Foucault ne cessa de dialoguer avec les sciences humaines tout en les critiquant parfois durement. Plusieurs notions qu'il élabora tout au long de son parcours (" savoirs ", " gouvernementalité ", " subjectivation ", " vérité ") continuent encore de faire débat autant chez les historiens, les sociologues ou les anthropologues que chez certains praticiens, comme les criminologues, les psychiatres et les psycha nalystes ou les spécialistes du droit. L'objectif de cet ouvrage est d'éclairer les enjeux de cette pensée et de mieux comprendre comment elle permet, encore aujourd'hui, d'aborder différemment la question de l'enfermement, des institutions, du rapport à soi ou à la vérité.

Par Jean-François Bert
Chez La Découverte

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Auteur

Jean-François Bert

Editeur

La Découverte

Genre

Foucault

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Introduction à Michel Foucault

Jean-François Bert

Paru le 10/09/2026

128 pages

La Découverte

11,00 €

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