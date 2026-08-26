La Déesse froide

LE FROID CONSERVE LES MORTS ET LES SECRETS. CERTAINS DEVRAIENT RESTER ENFOUIS. Silke Hagen, ex-officier de l'armée norvégienne, autrefois infectiologue et médecin légiste réputée, pensait couler une retraite heureuse sous le soleil de Sicile, jusqu'au jour où un paquebot de luxe, transformé en cimetière flottant par une fièvre hémorragique inconnue, est découvert à la dérive dans l'Atlantique Nord. Rappelée par ses supérieurs pour identifier l'agent pathogène, Silke remonte la piste jusqu'à une catastrophe maritime vieille de soixante ans. Au péril de sa vie, elle découvrira qu'au-delà du risque de pandémie se joue une partie plus sombre encore, où le virus n'est pas forcément l'ennemi le plus redoutable.