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Mofusand - Petits chats au travail

Mofusand

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Toujours plus mignons et plus proches de notre quotidien, les petits chats se mettent cette fois-ci au travail ! Dans l'univers de Mofusand, même la vie professionnelle devient irrésistiblement mignonne ! Quand bien même ils sont adorables, les petits chats aussi doivent travailler ! Du réveil jusqu'à l'heure du coucher, Juno vous dépeint le quotidien doux et soyeux de deux frères chatons au travail. Tandis que l'un enfile son costume de mascotte dans un parc d'attractions, son petit frère, lui, pianote consciencieusement sur son clavier au bureau. Travailler n'aura jamais été aussi doux que dans l'univers de Mofusand !

Par Mofusand
Chez Soleil Productions

|

Auteur

Mofusand

Editeur

Soleil Productions

Genre

Shojo/fille

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Mofusand - Petits chats au travail

Mofusand

Paru le 17/09/2026

32 pages

Soleil Productions

8,50 €

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Scannez le code barre 9782302107069
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