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#Essais

Actualité de saint Augustin

Jean Guitton, Jean Guitton

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"Ne cherche pas au-dehors, rentre en toi-même : c'est dans l'homme intérieur qu'habite la vérité". Dans cet ouvrage devenu un classique, Jean Guitton révèle l'étonnante actualité de la pensée de saint Augustin. Le temps, la mémoire, la quête du bonheur, le désir d'aimer et d'être aimé, la difficulté de croire : autant de questions qui traversent les siècles et parlent encore à l'homme d'aujourd'hui. L'évêque d'Hippone ne s'impose pas comme un maître lointain ; il se découvre ici comme un compagnon de route. Sa voix éclaire les grandes interrogations de l'existence et invite chacun à redécouvrir la profondeur de sa vie intérieure. Plus de seize siècles après sa mort, saint Augustin demeure un guide pour ceux qui cherchent une vérité capable de donner sens à leur existence.

Par Jean Guitton, Jean Guitton
Chez Ephata

|

Auteur

Jean Guitton, Jean Guitton

Editeur

Ephata

Genre

Pères de l'Eglise

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Actualité de saint Augustin

Jean Guitton, Jean Guitton

Paru le 26/08/2026

96 pages

Ephata

7,20 €

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Scannez le code barre 9782385501372
9782385501372
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