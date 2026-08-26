Actualité de saint Augustin

"Ne cherche pas au-dehors, rentre en toi-même : c'est dans l'homme intérieur qu'habite la vérité". Dans cet ouvrage devenu un classique, Jean Guitton révèle l'étonnante actualité de la pensée de saint Augustin. Le temps, la mémoire, la quête du bonheur, le désir d'aimer et d'être aimé, la difficulté de croire : autant de questions qui traversent les siècles et parlent encore à l'homme d'aujourd'hui. L'évêque d'Hippone ne s'impose pas comme un maître lointain ; il se découvre ici comme un compagnon de route. Sa voix éclaire les grandes interrogations de l'existence et invite chacun à redécouvrir la profondeur de sa vie intérieure. Plus de seize siècles après sa mort, saint Augustin demeure un guide pour ceux qui cherchent une vérité capable de donner sens à leur existence.