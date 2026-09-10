La Grande Evasion

Depuis plusieurs années, une vague réactionnaire s'attaque à la culture. Ses victimes ? La presse, la radio, la télévision, les livres, le cinéma... Un collectif d'autrices et d'auteurs, issus pour la plupart des éditions Grasset, décide de ne pas se résigner face à la décapitation de cette maison. Pour raconter trois mois de rébellion inédite dans le monde de l'édition, ils ont écrit ce livre à 80 voix comme un acte de joie, un acte de résistance. Ouvrage coordonné par Anne Berest, Virginie Despentes, Laure Limongi, Tania de Montaigne, Colombe Schneck, Vanessa Springora.