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La Grande Evasion

Etats généreux Collectif, Collectif Etats Généreux

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Depuis plusieurs années, une vague réactionnaire s'attaque à la culture. Ses victimes ? La presse, la radio, la télévision, les livres, le cinéma... Un collectif d'autrices et d'auteurs, issus pour la plupart des éditions Grasset, décide de ne pas se résigner face à la décapitation de cette maison. Pour raconter trois mois de rébellion inédite dans le monde de l'édition, ils ont écrit ce livre à 80 voix comme un acte de joie, un acte de résistance. Ouvrage coordonné par Anne Berest, Virginie Despentes, Laure Limongi, Tania de Montaigne, Colombe Schneck, Vanessa Springora.

Par Etats généreux Collectif, Collectif Etats Généreux
Chez Buchet-Chastel

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Auteur

Etats généreux Collectif, Collectif Etats Généreux

Editeur

Buchet-Chastel

Genre

Actualité médiatique France

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La Grande Evasion

Etats généreux Collectif, Collectif Etats Généreux

Paru le 10/09/2026

220 pages

Buchet-Chastel

20,00 €

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Scannez le code barre 9782283043905
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