La Grande Evasion

Depuis plusieurs années, une vague réactionnaire s'attaque à la culture. Ses victimes ? La presse, la radio, la télévision, les livres, le cinéma... Un collectif d'autrices et d'auteurs, issus pour la plupart des éditions Grasset, décide de ne pas se résigner face à la décapitation de cette maison. Pour raconter trois mois de rébellion inédite dans le monde de l'édition, ils ont écrit ce livre à 80 voix comme un acte de joie, un acte de résistance. Ouvrage coordonné par Anne Berest, Virginie Despentes, Laure Limongi, Tania de Montaigne, Colombe Schneck, Vanessa Springora.
Par
Etats généreux Collectif, Collectif Etats Généreux Chez
Buchet-Chastel
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