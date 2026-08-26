Le destin de la princesse sirène

Dans le royaume de Brögnig vivent des êtres étranges, aux pouvoirs étonnants et à l'apparence magique. Mais dans ce monde la différence fait peur, et Mio, une jeune princesse sirène, doit grandir à l'abri des regards cachée dans les profondeurs de son palais. Pour pouvoir épouser le prince auquel elle est promise, Mio accepte de suivre un traitement qui la fera devenir humaine. Mais tout change le jour où elle rencontre Yûri, un mystérieux garçon venu d'un autre pays, qui semble lui aussi avoir un secret... Quel sera le choix de Mio : devenir humaine pour de bon, ou révéler sa vraie nature au monde entier ? Une princesse sirène, un garçon venu d'ailleurs... plongez au coeur d'un royaume aux mille secrets !