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#Beaux livres

Les haches

Daniel Boucard

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LE livre de référence, dans une édition entièrement revue, modernisée et augmentée ! " Les Haches " de Daniel Boucard est paru pour la première fois en 1998. Au fil des décennies, il s'est imposé comme l'ouvrage de référence consacré à l'histoire, à la typologie et à l'esthétique de la hache en Europe occidentale. Cette nouvelle édition (2026) a été profondément révisée, tant sur le fond que sur la forme. Bien plus qu'un simple inventaire, le livre s'intéresse à l'évolution (et parfois à la remarquable persistance) des formes et des usages à travers le temps. Il explore également la richesse symbolique de cet objet du quotidien, présent dans toutes les civilisations et indispensable compagnon de métiers innombrables. A travers près de 300 pages en grand format, dont 80 planches illustrées par l'auteur, vous découvrirez les haches comme vous ne les avez jamais vues. De leurs fabrications à leurs multiples vies, elles racontent toutes une histoire. Conçues pour un usage précis, façonnées pour la main des artisans, elles témoignent d'un savoir-faire ancestral et d'une relation intime entre l'homme et l'outil. L'ouvrage est complété par un cahier photo hors-texte de 16 planches des plus belles pièces de la collection de l'auteur. Ce livre s'adresse à celles et ceux qui s'intéressent aux outils et aux savoir-faire : simples curieux, collectionneurs, forgerons, historiens, artisans, compagnons, chercheurs ou illustrateurs en quête d'authenticité historique. Plus largement, il séduira tous les passionnés de beaux objets et de patrimoine. " Les Haches " est un ouvrage passionnant et accessible, une plongée érudite et sensible dans l'univers d'un outil ancestral et toujours d'actualité.

Par Daniel Boucard
Chez Caurette Editions

|

Auteur

Daniel Boucard

Editeur

Caurette Editions

Genre

Arts et traditions populaires

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Les haches

Daniel Boucard

Paru le 26/08/2026

288 pages

Caurette Editions

50,00 €

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