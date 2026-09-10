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Miracle morning

Hal Elrod

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Et si vous preniez du temps pour vous avant de démarrer votre journée ? SE LEVER PLUS TÔT POUR GAGNER UN SUPPLEMENT DE VIE... Et si la clef du bonheur et de la réussite se trouvait dans cette nouvelle résolution ? C'est la découverte qui a changé la vie d'Hal Elrod ainsi que celle de milliers de lecteurs. Démarrez votre journée par un moment rien qu'à vous, profitez de ce moment de calme pour méditer, faire du sport, lire et préparer votre journée, comme une nouvelle aventure à entamer chaque matin. Et faites de votre quotidien un miracle ! " On y gagne un supplément de vie, efficacité et moral d'acier ! " Madame Figaro " Ce rituel made in USA devrait bouleverser notre vie. " Femme actuelle

Par Hal Elrod
Chez Pocket

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Auteur

Hal Elrod

Editeur

Pocket

Genre

Réussite personnelle

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Miracle morning

Hal Elrod trad. Christophe Billon

Paru le 10/09/2026

224 pages

Pocket

8,90 €

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