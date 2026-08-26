Aux Saintes et Saints oubliés

L'invocation des saints et des saintes est une tradition spirituelle et ancestrale transmise depuis des générations. Nombreux sont ceux qui prient déjà Sainte Rita, Saint-Benoît, Saint-Antoine ou Saint Padre Pio dont les puissantes prières apportent réconfort et apaisement. A la suite d'une découverte inattendue - de vieux feuillets légués par une guérisseuse d'autrefois -, l'auteur Henri Devère met en lumière des saintes et des saints méconnus, invoqués pour soulager les maux du corps, apaiser les souffrances de l'âme et accompagner les épreuves de la vie. Entre récit de transmission, prières anciennes et conseils pratiques pour la préparation d'eaux et d'huiles consacrées, cet ouvrage propose de découvrir ces saints et de dialoguer avec eux. Un livre de prière et de tradition, à la croisée de la mémoire familiale, de la spiritualité orthodoxe et de la quête de guérison intérieure.