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#Polar

A couper le souffle

Alexis Laipsker

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La fille du commissaire Venturi est enlevée et enterrée vivante. Avec dix-sept heures avant l'asphixie, le compte à rebours est lancé... Un tueur en série enterre ses victimes sous terre avant d'appeler la police, qui arrive quelques minutes trop tard. Quand sa fille est enlevée, le commissaire Venturi sait qu'enterrée dans un endroit inconnu, elle n'a plus que quelques heures avant l'asphyxie. Bien que le dossier soit confié au commandant Sarcassian, il mène l'enquête à sa façon, aidé de la psychocriminologue Olivia Montalvert.

Par Alexis Laipsker
Chez Pocket

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Auteur

Alexis Laipsker

Editeur

Pocket

Genre

Thrillers

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A couper le souffle

Alexis Laipsker

Paru le 10/09/2026

368 pages

Pocket

9,30 €

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Scannez le code barre 9782266357111
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