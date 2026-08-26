Kiss Me Kitty Tome 3

Malgré une cohabitation houleuse, la gentillesse dont fait parfois faire preuve Nekoyama est loin de laisser Erina indifférente. Alors qu'elle s'interroge à peine sur la nature de ce sentiment naissant, un autre beau jeune homme débarque dans leur vie. Non content de semer la zizanie, il prétend en plus connaître le secret de Nekoyama ! Son arrivée va-t-elle redistribuer les cartes entre les deux colocataires ? Avec Kiss Me Kitty, Miko Senri nous propose une romance aussi cocasse qu'addictive. A travers son personnage félin, l'autrice prend un malin plaisir à se jouer des codes des comédies romantiques... N'attendez plus pour vous laisser tenter !