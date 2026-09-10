Mini fashion

Créez des mondes miniatures en 3D ! Les stickers book cosy : une tendance régressive au succès croissant ! Nouvelle collection avec 10 scènes et 20 planches de stickers originaux à agencer Avec pages détachables Ouvrez ce joli carnet cosy relié et découvrez : - 10 scènes imprimées sur papier épais, à détacher - 20 planches avec des mini stickers, sur fond transparent pour décorer les fonds Les modèles des scènes cozy finalisées pour vous guider Choisissez votre planche et décorez-la avec vos mini stickers pour construire une adorable scène en 3D ! Soirée de gala pour se vêtir de sa plus belle tenue, mini parfumeur qui sent délicieusement bon, mini défilé avec des mannequins acclamés par le public... assemblez ces jolies scènes une à une et animez-les avec d'adorables animaux cosy !