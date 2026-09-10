Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Mini fashion

Shanshan Zhu

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Créez des mondes miniatures en 3D ! Les stickers book cosy : une tendance régressive au succès croissant ! Nouvelle collection avec 10 scènes et 20 planches de stickers originaux à agencer Avec pages détachables Ouvrez ce joli carnet cosy relié et découvrez : - 10 scènes imprimées sur papier épais, à détacher - 20 planches avec des mini stickers, sur fond transparent pour décorer les fonds Les modèles des scènes cozy finalisées pour vous guider Choisissez votre planche et décorez-la avec vos mini stickers pour construire une adorable scène en 3D ! Soirée de gala pour se vêtir de sa plus belle tenue, mini parfumeur qui sent délicieusement bon, mini défilé avec des mannequins acclamés par le public... assemblez ces jolies scènes une à une et animez-les avec d'adorables animaux cosy !

Par Shanshan Zhu
Chez Solar

|

Auteur

Shanshan Zhu

Editeur

Solar

Genre

Scrapbooking

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mini fashion par Shanshan Zhu

Commenter ce livre

 

Mini fashion

Shanshan Zhu

Paru le 10/09/2026

Solar

12,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782263195976
9782263195976
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.