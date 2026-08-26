En 1938 paraît aux Etats-Unis ce livre prémonitoire d'Erika Mann, auteure et actrice allemande alors en exil. Elle y dissèque l'éducation des jeunes sous le régime nazi en s'intéressant à la famille, à l'école et aux organisations de jeunesse. A partir d'exemples concrets tirés de discours, de décrets administratifs, de journaux ou de manuels scolaires, ainsi que de son expérience personnelle, elle révèle les rouages de l'endoctrinement destiné à rallier les enfants et les adolescents à l'idéologie hitlérienne, à les éduquer à la barbarie. En transportant le lecteur dans le quotidien des familles allemandes, marqué par la peur de la délation et l'obligation de sacrifice absolu au "Führer" , elle dévoile, à une époque où elle était encore méconnue, la réalité du régime nazi. Publié en Allemagne en 1986 seulement, Dix millions d'enfants nazis est devenu un document incontournable de l'histoire contemporaine. Malgré un constat implacable, Erika Mann y laissait entrevoir l'espoir d'une fin à cette barbarie. Erika Mann (1905-1969), fille de l'écrivain Thomas Mann, fut jusqu'à la montée du péril nazi actrice, scénariste, auteure de livres pour enfants. Avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir, son engagement devient total. Exilée en Suisse, en Angleterre, puis aux Etats-Unis, elle sera correspondante de guerre auprès des Alliés. La lutte contre le fascisme la rapprocha définitivement de Thomas Mann : elle fut, jusqu'à sa mort, sa plus proche collaboratrice. Préface d'Alfred Grosser Introduction de Thomas Mann Postafce d'Irmela von der Lühe Ouvrage traduit de l'allemand par Elisabeth Wintzen, René Wintzen et Dominique Luquet