Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

La pâtisserie des sorciers

Aurélia Beaupommier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
De Harry Potter à Charmed, en passant par Les Animaux Fantastiques, Stranger Things, Narnia, Ghostbusters ou encore Le Monde de Narnia, fondez de plaisir pour les 100 recettes sucrées préférées des sorciers et créatures enchantées issues des univers fantastiques les plus populaires de la pop culture ! Qu'ils viennent des contes, du cinéma, des séries cultes ou des jeux vidéo, vos personnages magiques préférés ont un point commun : ils raffolent de douceurs ! Dobby (Harry Potter) et ses sablés de Noël, les soeurs Halliwell (Charmed) et leurs irrésistibles muffins, Alice au pays des merveilles et la potion " Drink me ", Shrek et son gâteau tout vert... repoussant et pourtant si bon ! Retrouvez dans cet ouvrage féerique plus de 100 recettes enchantées : glaces féériques, tourtes dorées, calissons ensorcelés, gâteaux magiques, boissons fantastiques... Des recettes sans alcool, accessibles à tous et ludiques, parfaites pour créer un goûter inoubliable ou plonger dans une ambiance digne des plus beaux contes. Chaque recette est accompagnée d'un texte court contextualisant son origine, rappelant l'univers et l'épisode d'où elle est tirée. Enfin, un Who's Who des sorciers complète le livre pour (re)découvrir les personnages emblématiques qui ont inspiré l'autrice. Un ouvrage superbement illustré qui nous plonge immédiatement dans un univers merveilleux. A offrir aux petits et aux grands enfants !

Par Aurélia Beaupommier
Chez Solar

|

Auteur

Aurélia Beaupommier

Editeur

Solar

Genre

Desserts, pâtisseries

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La pâtisserie des sorciers par Aurélia Beaupommier

Commenter ce livre

 

La pâtisserie des sorciers

Aurélia Beaupommier

Paru le 10/09/2026

192 pages

Solar

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782263194726
9782263194726
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.