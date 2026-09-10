La pâtisserie des sorciers

De Harry Potter à Charmed, en passant par Les Animaux Fantastiques, Stranger Things, Narnia, Ghostbusters ou encore Le Monde de Narnia, fondez de plaisir pour les 100 recettes sucrées préférées des sorciers et créatures enchantées issues des univers fantastiques les plus populaires de la pop culture ! Qu'ils viennent des contes, du cinéma, des séries cultes ou des jeux vidéo, vos personnages magiques préférés ont un point commun : ils raffolent de douceurs ! Dobby (Harry Potter) et ses sablés de Noël, les soeurs Halliwell (Charmed) et leurs irrésistibles muffins, Alice au pays des merveilles et la potion " Drink me ", Shrek et son gâteau tout vert... repoussant et pourtant si bon ! Retrouvez dans cet ouvrage féerique plus de 100 recettes enchantées : glaces féériques, tourtes dorées, calissons ensorcelés, gâteaux magiques, boissons fantastiques... Des recettes sans alcool, accessibles à tous et ludiques, parfaites pour créer un goûter inoubliable ou plonger dans une ambiance digne des plus beaux contes. Chaque recette est accompagnée d'un texte court contextualisant son origine, rappelant l'univers et l'épisode d'où elle est tirée. Enfin, un Who's Who des sorciers complète le livre pour (re)découvrir les personnages emblématiques qui ont inspiré l'autrice. Un ouvrage superbement illustré qui nous plonge immédiatement dans un univers merveilleux. A offrir aux petits et aux grands enfants !