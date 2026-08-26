Un traité complet du tai chi chuan, à la croisée des arts martiaux internes et de la médecine traditionnelle chinoise. A la fois art martial, voie énergétique et discipline de santé, le tai chi chuan est ici présenté dans toutes ses dimensions. Conçu pour les praticiens confirmés, enseignants, thérapeutes et chercheurs en arts énergétiques, ce livre offre : une présentation détaillée de 28 techniques fondamentales, illustrées par 245 photographies et accompagnées de leurs intentions énergétiques, martiales et thérapeutiques ; une lecture approfondie des forces internes (Jing), des méridiens et vaisseaux extraordinaires, dont 40 schémas anatomiques ; une exploration des principes du Qi, du Shen et du Jing, des cinq éléments, du Yin/Yang, et de leur application dans le mouvement, la respiration et l'intention ; une étude complète du tuishou (poussées de mains), des huit portes énergétiques, des cinq directions, et des enchaînements stratégiques en combat souple ; un panorama des styles majeurs (Chen, Yang, Wu, Sun, Zhaobao, Chen Pan Ling), replacés dans leur contexte historique et philosophique ; un chapitre dédié aux armes traditionnelles (épée, sabre, lance, bâton, hallebarde, éventail), en lien avec les éléments et les fonctions énergétiques. Richement documenté, illustré et structuré, L'Essence du tai chi est bien plus qu'un manuel : c'est un outil de transmission et de perfectionnement indispensable pour qui souhaite approfondir l'art du mouvement conscient.