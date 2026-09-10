Un roman ténébreux aux frontières du fantastique et de la folie, le destin d'une jeune femme perdue, prisonnière des convenances et de la violence, l'histoire d'une passion destructrice. Par l'autrice de La Maison aux chiens . C'est à Heurtevents, vieille bâtisse à la façade mangée par la vigne, qu'Antoine est venu vivre pour terminer sa thèse. Huit mois seul, loin de la tentation, du monde et des hommes. Les lieux, moribonds, appartenaient à ses grands-parents, Odile et André. Des signes étranges intriguent bientôt le jeune homme : la photo d'une inconnue trouvée par hasard ; une poupée au visage de Pierrot qui semble vouloir lui transmettre des messages, et cette odeur entêtante de plâtre, qui va et qui vient... Que cachent les murs d'Heurtevents ? Au fil des mois et des confessions des villageois, Antoine découvre les ombres du passé des siens. Toute jeune fille, Odile a été rejetée par sa mère parce que enceinte. Un jour de fête, elle reçoit la plus terrible des prédictions. Son histoire, tragique, et celle d'André sont en marche... Un roman puissant et ténébreux sur les mystères des âmes et des destins.