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Parasciences N° 141

Collectif, Jean-Michel Grandsire

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Dans la continuité du numéro précédent consacré au bilan de la parapsychologie classique, ce nouveau numéro de la revue Parasciences propose d'explorer les évolutions contemporaines des recherches sur la conscience. A la croisée des sciences humaines, des neurosciences, des états modifiés de conscience et des hypothèses de conscience non locale, ce dossier met en perspective les approches actuelles qui prolongent, renouvellent ou questionnent les recherches parapsychologiques traditionnelles. Sans céder au sensationnalisme, ce numéro s'inscrit dans la ligne éditoriale historique de Parasciences : rigueur documentaire, ouverture interdisciplinaire et réflexion critique sur les phénomènes aux frontières de la connaissance.

Par Collectif, Jean-Michel Grandsire
Chez JMG Editions

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Auteur

Collectif, Jean-Michel Grandsire

Editeur

JMG Editions

Genre

Parascience

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Parasciences N° 141

Collectif, Jean-Michel Grandsire

Paru le 26/08/2026

128 pages

JMG Editions

11,50 €

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Scannez le code barre 9782357844735
9782357844735
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