Parasciences N° 141

Dans la continuité du numéro précédent consacré au bilan de la parapsychologie classique, ce nouveau numéro de la revue Parasciences propose d'explorer les évolutions contemporaines des recherches sur la conscience. A la croisée des sciences humaines, des neurosciences, des états modifiés de conscience et des hypothèses de conscience non locale, ce dossier met en perspective les approches actuelles qui prolongent, renouvellent ou questionnent les recherches parapsychologiques traditionnelles. Sans céder au sensationnalisme, ce numéro s'inscrit dans la ligne éditoriale historique de Parasciences : rigueur documentaire, ouverture interdisciplinaire et réflexion critique sur les phénomènes aux frontières de la connaissance.