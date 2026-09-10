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#Roman francophone

Un été à Cold Spring

Richard Yates

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A l'occasion du centenaire de la naissance de Richard Yates, la nouvelle édition rechartée d' Un été à Cold Spring - la faillite d'un couple sur fond de Pearl Harbor. Evan Shepard est un homme séduisant, mais faible et sans réelle ambition. Quand il se rend compte que son premier mariage est voué à l'échec, il se jette sans conviction dans les bras de la douce Rachel, créature fragile minée par l'alcoolisme de sa mère. Mais malgré les premiers espoirs, l'ambiance retombe vite au sein du ménage fraîchement installé dans sa bourgade pavillonnaire. Sous la chaleur de l'été 1942, entre l'arrivisme beurré de la mère de Rachel, colocataire importune, et le grondement de Pearl Harbor au loin, Evan s'enlise à l'usine et gagne en fadeur. L'heure est déjà venue d'enterrer leur couple sous les cendres d'un amour qui n'aurait jamais dû naître. " Foudroyant d'élégance. " Elle

Par Richard Yates
Chez Robert Laffont

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Auteur

Richard Yates

Editeur

Robert Laffont

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Un été à Cold Spring

Richard Yates trad. Aline Azoulay-pacvoñ, Aline Azoulay-Pacvon

Paru le 10/09/2026

272 pages

Robert Laffont

10,50 €

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