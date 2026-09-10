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La France dans la Pensée des papes

Martin Dumont

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"La fille aînée de l'Eglise, mais pas la plus fidèle" : en une formule devenue célèbre, le pape François résumait deux siècles d'une relation faite de fascination, de tensions et d'espérance. De Pie VI à Léon XIV, aucun souverain pontife n'est resté indifférent au destin de la France. Fille de Saint Louis, terre de la Révolution, laboratoire de la laïcité, mais aussi foyer de grands renouveaux spirituels, notre pays constitue, pour Rome, un cas à part. A travers les discours, les encycliques, les voyages et les prises de position des papes, Martin Dumont montre comment le Saint-Siège a pensé la vocation de la France, ses crises, ses grandeurs et les espoirs qu'elle continue de susciter. Voici le récit de plus de deux siècles d'un dialogue exigeant qui a façonné l'histoire du catholicisme autant que celle de la nation. Et qui continue de s'écrire sous nos yeux. Edition revue et augmentée. Docteur en histoire, secrétaire général de l'Institut de recherche pour l'étude des religions (Sorbonne Université), Martin Dumont est spécialiste des relations entre la France et le Saint-Siège, de la Révolution française à nos jours. Il a notamment publié Le Saint- Siège et l'organisation politique des catholiques français aux lendemains du Ralliement, 1890-1902.

Par Martin Dumont
Chez Cerf

|

Auteur

Martin Dumont

Editeur

Cerf

Genre

Papauté

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La France dans la Pensée des papes

Martin Dumont

Paru le 10/09/2026

224 pages

Cerf

19,00 €

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