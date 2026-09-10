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Le manifeste de Vitruve

Jacques Arnould

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Jusqu'où l'homme peut-il aller sans se perdre ? Et si c'était en quittant la Terre que nous apprenions enfin ce que signifie être humain ? Face aux impasses écologiques, technologiques et politiques contemporaines, Jacques Arnould, historien des sciences et pionnier de l'éthique des activités spatiales, propose une réflexion aussi audacieuse que nécessaire : penser l'homme à l'échelle du cosmos. De Galilée aux missions lunaires, des animaux envoyés dans l'espace aux robots explorateurs et au tourisme spatial, chaque découverte, chaque avancée déplace nos certitudes et bouleverse notre rapport au vivant, à la Terre et à nous-mêmes. Dans un univers potentiellement habité, sans frontières connues et radicalement décentré, l'homme ne peut plus se penser comme avant. Sans céder ni à la fascination technologique ni au pessimisme facile, Jacques Arnould ouvre la voie exigeante d'un humanisme renouvelé, lucide et responsable. Ni manifeste futuriste ni procès du progrès, un essai majeur qui montre que l'avenir de l'homme se joue peut-être au-delà de la Terre. Historien des sciences, théologien, Jacques Arnould a publié de nombreux ouvrages dont La Lune m'a dit... Cinquante ans après le premier homme sur la Lune et Camille Flammarion, le pèlerin des étoiles, aux Editions du Cerf.

Par Jacques Arnould
Chez Cerf

|

Auteur

Jacques Arnould

Editeur

Cerf

Genre

Homme

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Le manifeste de Vitruve

Jacques Arnould

Paru le 10/09/2026

192 pages

Cerf

19,00 €

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