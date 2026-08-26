Comment rester un ninja dans un monde où les ombres n'existent plus ? Dans une mégalopole dystopique où les nuits sont trop sombres et les journées trop longues, Bucket Boy et Bobby Shinobi, deux ados, tuent le temps comme ils peuvent. La nuit ils se lancent des défis urbains, entre pratique du ninjutsu et Parkour sauvage au-dessus des toits. Mais quand une start-up de la tech annonce la mise en orbite d'une mystérieuse " Lune Artificielle " destinée à éclairer la Terre en continu, tout bascule. Toutes sortes de rumeurs se mettent à circuler, des théories farfelues se propagent, la désinformation envahit les réseaux et la population reste rivée sur les écrans. Cette Lune pourra-t-elle éclipser le soleil ? Comment cette prouesse scientifique va-t-elle changer nos vies ? Chacun projette ses peurs, ses rêves et ses obsessions sur ce projet impossible. Le progrès fascine autant qu'il inquiète. Mais tandis que Bobby se passionne pour ce projet technologique vertigineux, Bucket Boy se sent de plus en plus à l'écart, tiraillé entre l'envie de grandir et celle de rester dans l'ombre, là où se forge la voie du ninjutsu. Car que devient un ninja dans un monde où la nuit n'existe plus ? Entre satire du techno-monde, poésie urbaine et énergie brute, Lune Artificielle explore la frontière fragile entre le progrès et la dérive, l'amitié et la rupture. Mixant l'énergie du manga et la radicalité du comics underground, Coke Navarro sculpte l'ombre et la lumière d'un coup de crayon puissant et en perpétuel mouvement. Un OVNI graphique et la révélation d'un talent brut.