A la frontière du réel Créée en 1975, la collection " Marginalia ", entièrement dédiée aux littératures populaires et dirigée par François Rivière, a proposé aux lecteurs de découvrir ou redécouvrir de courts récits inconnus ou méconnus en France des plus grands écrivains : Jules Verne, Paul Féval, Maurice Leblanc, H. P. Lovecraft... dans de petits ouvrages aux couvertures illustrées par les plus grands talents de la bande dessinée (Franquin, Moebius, Tardi, Gotlib...). Riche de 17 titres publiés jusqu'en 1979, la collection avait ensuite été mise en sommeil. La voici de retour, toujours sous la houlette de François Rivière, mais désormais enrichie de nombreuses illustrations intérieures et présentée sous formes de beaux ouvrages cartonnés à l'habillage soigné. Cette seconde inauguration propose deux titres de la deuxième moitié du XXe siècle, issus d'auteurs américains majeurs : La Ménagerie de Margate de Robert Bloch et Le Saigneur de la jungle de Philip Jose Farmer, illustrés par deux grands noms du Neuvième art, Guillaume Sorel et Virginie Augustin. Sans emploi, un écrivain désabusé finit par décrocher un poste chez Julius Margate. Ce millionnaire excentrique possède une ménagerie assez inhabituelle, car il collectionne des créatures légendaires : vampire, loup-garou, sirène, centaure et hamadryade se promènent dans l'enceinte de sa propriété. Tout ce que doit faire notre écrivain, c'est prendre soin des créatures. Malgré l'étrangeté des pensionnaires, il remplit sa mission avec dévouement. Mais tout bascule le jour où Margate décide d'agrandir sa collection en se dotant d'une gorgone. Cette créature, qui s'avère être la Méduse, transforme sans crier gare tous les pensionnaires en statues de marbre ! Pour sauver les créatures, notre héros malgré lui conclut un marché avec un démon. Hélas, cela entraîne une autre catastrophe : un échange de corps et d'âmes entre les créatures ! Malgré l'aide de la sorcière Miss Téria, le chaos et la confusion règnent désormais dans la ménagerie. Désoeuvré, l'écrivain, qui a eu le temps de s'attacher à Trina, la sirène, redoute de ne pouvoir rétablir l'ordre des choses... Qu'adviendra-t-il si les créatures ne reprennent pas vie ? Pour la première fois en France, découvrez ce court roman de Robert Bloch (1917-1994) - auteur du roman Psychose adapté au cinéma par Hitchcock - qui mêle fantastique et humour noir dans la grande tradition des pulps où l'auteur a fait ses gammes. Un univers étrange et captivant sublimement enluminé par l'un des maîtres du fantastique en bande dessinée, Guillaume Sorel, déjà adaptateur de Maupassant (Le Horla), Shakespeare (Macbeth roi d'Ecosse), et illustrateur de Lewis Carroll (Alice au pays des Merveilles), entre autres.