Mon frère dans le brouillard

Il s'agit d'une histoire de fraternité un peu particulière. Si on dit parfois que les enfants pourraient être de bons amis s'ils ne partageaient pas les mêmes parents, ce n'est pas le cas d'Alexandre et de Louis, liés par une solidarité indéfectible. Car ils se partagent la tête et les jambes. Le cadet soutient l'aîné dans ses difficultés physiques (cécité), l'aîné s'est forgé une sorte de sagesse qui profite à son petit frère trop impulsif. Quand survient le premier amour, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour leur histoire commune. Ils sauront ne pas se décevoir l'un l'autre.