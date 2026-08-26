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#Roman jeunesse

Mon frère dans le brouillard

Françoise Grard

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Il s'agit d'une histoire de fraternité un peu particulière. Si on dit parfois que les enfants pourraient être de bons amis s'ils ne partageaient pas les mêmes parents, ce n'est pas le cas d'Alexandre et de Louis, liés par une solidarité indéfectible. Car ils se partagent la tête et les jambes. Le cadet soutient l'aîné dans ses difficultés physiques (cécité), l'aîné s'est forgé une sorte de sagesse qui profite à son petit frère trop impulsif. Quand survient le premier amour, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour leur histoire commune. Ils sauront ne pas se décevoir l'un l'autre.

Par Françoise Grard
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Françoise Grard

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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Mon frère dans le brouillard

Françoise Grard

Paru le 26/08/2026

128 pages

Actes Sud Editions

13,90 €

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Scannez le code barre 9782330224189
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