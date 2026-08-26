Bruno et Jean

Paris, 6 juillet 1750. Bruno Lenoir et Jean Diot périssent étranglés puis brûlés en place de Grève. Ils seront les derniers condamnés à mort pour homosexualité en France. Outre quelques archives policières et les traces d'un procès particulièrement expédié, rien ne subsiste de ces amants, si ce n'est une plaque commémorative inaugurée en 2014 dans la rue Montorgueil à Paris, non loin de l'endroit où ils furent arrêtés. S'appuyant sur la réalité historique de leur condamnation, Pauline Valade prend le parti de la fiction et plonge le lecteur dans le Paris populaire de l'époque et dans le milieu "gay" qui ne dit pas encore son nom - redonnant ainsi vie à ces deux hommes ordinaires, happés par la trop lente marche de l'Histoire.