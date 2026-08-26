Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Bruno et Jean

Pauline Valade

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Paris, 6 juillet 1750. Bruno Lenoir et Jean Diot périssent étranglés puis brûlés en place de Grève. Ils seront les derniers condamnés à mort pour homosexualité en France. Outre quelques archives policières et les traces d'un procès particulièrement expédié, rien ne subsiste de ces amants, si ce n'est une plaque commémorative inaugurée en 2014 dans la rue Montorgueil à Paris, non loin de l'endroit où ils furent arrêtés. S'appuyant sur la réalité historique de leur condamnation, Pauline Valade prend le parti de la fiction et plonge le lecteur dans le Paris populaire de l'époque et dans le milieu "gay" qui ne dit pas encore son nom - redonnant ainsi vie à ces deux hommes ordinaires, happés par la trop lente marche de l'Histoire.

Par Pauline Valade
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Pauline Valade

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

XVIIIe siècle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Bruno et Jean par Pauline Valade

Commenter ce livre

 

Bruno et Jean

Pauline Valade

Paru le 26/08/2026

368 pages

Actes Sud Editions

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330223922
9782330223922
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.