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Le château des millions d'années

Stéphane Przybylski

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Juin 1939. Heinrich Himmler diligente une mission archéologique en Irak dans le but officieux de s'allier les populations locales afin de saper l'influence britannique et préparer l'avènement d'un nouvel ordre mondial... Au sein de cette expédition qu'il dirige en sous-main, l'officier SS Friedrich Saxhäuser. Héros de la Grande Guerre, agent naviguant dans les eaux troubles des divers services de renseignement du Reich, ce soldat hors normes a lié son destin à celui d'Adolf Hitler depuis le putsch manqué de Munich en 1923. Or, dans la vallée d'un affluent du Tigre, Saxhäuser met bientôt au jour l'impensable, une découverte si vertigineuse qu'elle pourrait bien changer la donne dans le conflit qui s'annonce... Mais encore faut-il pouvoir acheminer pareille trouvaille jusqu'en Allemagne. Et d'ailleurs, Saxhäuser le veut-il vraiment ?

Par Stéphane Przybylski
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Stéphane Przybylski

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Fantastique

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Le château des millions d'années

Stéphane Przybylski

Paru le 10/09/2026

464 pages

Editions Gallimard

10,50 €

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Scannez le code barre 9782073158352
9782073158352
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