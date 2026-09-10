"Certains voient la vie comme un fleuve, certains comme un désert, d'autres comme une partie d'échecs avec la mort. Moi, je la vois sous la forme d'un jeu de Mikado en solitaire". Une nuit d'hiver, dans les montagnes qui séparent l'Italie et la Slovénie, un vieil horloger recueille sous sa tente une jeune tsigane qui a fui sa famille et le mariage qu'on lui imposait. Cette rencontre inaugure une entente faite de dialogues sur les hommes et la vie : elle croit au destin, sait lire les lignes de la main et aime un ours comme le meilleur des amis ; lui se sent tel un rouage de la machine du monde qu'il interprète selon les règles du Mikado pour mettre de l'ordre dans le chaos. Conteur d'exception, Erri De Luca offre un roman délicat sur la rencontre entre deux êtres que tout oppose et nous invite à un jeu calme, patient et lucide, dans lequel le moindre mouvement peut changer le cours de l'histoire.