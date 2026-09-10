Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

Les artisans

Stacey McEwan

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Nina Harrow et Patrick Colson n'ont que douze ans lorsqu'ils sont tirés de leurs villages miniers défavorisés et amenés dans la cité éblouissante de Belville afin d'y passer un test qui révélera s'ils sont dotés de capacités magiques. Nina rêve depuis toujours de devenir une Artisane, une puissante magicienne élémentaire au service de la capitale, tandis que Patrick souhaite seulement retourner auprès de sa famille d'ouvriers Façonniers. Ensemble, ils découvrent un secret dévastateur, que Nina met à profit pour trouver sa place parmi les Artisans les plus rares. Des années plus tard, lorsqu'une révolution de Façonniers éclate, la jeune femme est capturée par le groupe rebelle de Patrick. Celui-ci, malgré le temps écoulé, ne l'a pas oubliée et sollicite son aide pour une mission déterminante contre la capitale. Alors que Nina accepte à contrecoeur, elle doit décider à qui va sa loyauté. Peut-elle faire confiance à Patrick, quelles que soient les étincelles entre eux ? Ou sera-t-elle capable de le trahir le moment venu ? "Je ne cesserai jamais de parler de ce livre... C'est la fantasy romance dont vous ne vous remettrez pas ! " Hannah Nicole Maehrer, autrice de Assistant to the Villain "Cette histoire a du cran, un coeur brut et un magnétisme inéluctable. J'ai adoré chaque chapitre". Raven Kennedy, autrice de La Saga d'Auren

Par Stacey McEwan
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Stacey McEwan

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les artisans par Stacey McEwan

Commenter ce livre

 

Les artisans

Stacey McEwan trad. Ada Vivalda

Paru le 10/09/2026

576 pages

Editions Gallimard

26,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073124807
9782073124807
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.