Nina Harrow et Patrick Colson n'ont que douze ans lorsqu'ils sont tirés de leurs villages miniers défavorisés et amenés dans la cité éblouissante de Belville afin d'y passer un test qui révélera s'ils sont dotés de capacités magiques. Nina rêve depuis toujours de devenir une Artisane, une puissante magicienne élémentaire au service de la capitale, tandis que Patrick souhaite seulement retourner auprès de sa famille d'ouvriers Façonniers. Ensemble, ils découvrent un secret dévastateur, que Nina met à profit pour trouver sa place parmi les Artisans les plus rares. Des années plus tard, lorsqu'une révolution de Façonniers éclate, la jeune femme est capturée par le groupe rebelle de Patrick. Celui-ci, malgré le temps écoulé, ne l'a pas oubliée et sollicite son aide pour une mission déterminante contre la capitale. Alors que Nina accepte à contrecoeur, elle doit décider à qui va sa loyauté. Peut-elle faire confiance à Patrick, quelles que soient les étincelles entre eux ? Ou sera-t-elle capable de le trahir le moment venu ? "Je ne cesserai jamais de parler de ce livre... C'est la fantasy romance dont vous ne vous remettrez pas ! " Hannah Nicole Maehrer, autrice de Assistant to the Villain "Cette histoire a du cran, un coeur brut et un magnétisme inéluctable. J'ai adoré chaque chapitre". Raven Kennedy, autrice de La Saga d'Auren