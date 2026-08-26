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Je peux pas, j'ai tricot !

Morgane Mathieu

ActuaLitté
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Je peux pas, peux j'ai tricot ! Plus de 20 modèles inratables et ultra tendance pour faire vos premiers pas en tricot ! Débutante, vous rêvez de tricoter des pièces originales sans jamais oser vous lancer ? N'ayez plus peur et devenez une véritable tricopathe en suivant les conseils de Morgane du blog Trust the Mojo ! Plus expérimentée, vous trouverez également dans ce livre l'inspiration pour des créations faciles et tendance. Vous y découvrirez toutes les bases indispensables pour débuter, illustrées de nombreuses photos : le montage des mailles, les différents points, les augmentations et diminutions, les torsades... et même comment rattraper vos erreurs ! Morgane a imaginé pour vous une superbe collection, dans des matières chaleureuses et des tons naturels, qui vous permettra d'apprendre tout en tricotant. A chaque modèle, découvrez des points différents, de nouvelles laines et coupes. Chaque patron est accompagné de conseils, d'astuces et d'alternatives pour avancer à votre rythme. Essayez, testez, n'ayez pas peur de vous tromper, vous avez toutes les clés ! Grâce à la méthode de Morgane, vous progresserez rapidement, tout en ayant la joie de créer des pièces faites maison. N'hésitez pas à vous approprier les modèles : variez les points, les formes des manches, des cols, des emmanchures... Tout est permis !

Par Morgane Mathieu
Chez Dessain et Tolra

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Auteur

Morgane Mathieu

Editeur

Dessain et Tolra

Genre

Couture, tricot

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Je peux pas, j'ai tricot !

Morgane Mathieu

Paru le 26/08/2026

216 pages

Dessain et Tolra

18,99 €

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