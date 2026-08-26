1001 motifs et stickers cosy

Automne enchanté, instants cocooning, recettes douceurs, fêtes de fin d'année : votre journal est votre meilleur ami et chaque joli moment cosy de votre vie y trouvera sa place, grâce à ce livre rempli de pépites créatives ! Prêts à découper et à coller, papiers précieux ou texturés, masking tape pop ou géométriques, alphabets, photos, dessins et stickers : . tout le matériel de journaling prêt à l'emploi, classé par couleur, pour toutes les occasions : Halloween, Noël, séjour au ski, balades en forêt... . à vous de jouer : découpez, collez, superposez, dessinez... comme il vous plait ! Lancez-vous dans le journaling !