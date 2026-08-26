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1001 motifs et stickers cosy

Anonyme, Dessain et Tolra

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Automne enchanté, instants cocooning, recettes douceurs, fêtes de fin d'année : votre journal est votre meilleur ami et chaque joli moment cosy de votre vie y trouvera sa place, grâce à ce livre rempli de pépites créatives ! Prêts à découper et à coller, papiers précieux ou texturés, masking tape pop ou géométriques, alphabets, photos, dessins et stickers : . tout le matériel de journaling prêt à l'emploi, classé par couleur, pour toutes les occasions : Halloween, Noël, séjour au ski, balades en forêt... . à vous de jouer : découpez, collez, superposez, dessinez... comme il vous plait ! Lancez-vous dans le journaling !

Par Anonyme, Dessain et Tolra
Chez Dessain et Tolra

|

Auteur

Anonyme, Dessain et Tolra

Editeur

Dessain et Tolra

Genre

Scrapbooking

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1001 motifs et stickers cosy

Anonyme, Dessain et Tolra

Paru le 02/09/2026

192 pages

Dessain et Tolra

16,99 €

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Scannez le code barre 9782295018366
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