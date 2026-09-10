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#Album jeunesse

Ne chatouille pas le monstre !

Sam Taplin, Ana Larrañaga, Ana Martín-Larrañaga

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Un livre sonore dans lequel l'enfant va s'amuser à chatouiller différents monstres rigolos et découvrir les bruits qu'ils font. Ne chatouille pas le monstre... sinon il va grogner ! Les tout-petits ne pourront pas résister à l'envie de chatouiller les matières toutes douces des monstres pour entendre leur cri rigolo. Au fil des pages, ils rencontreront quatre monstres rigolos de toutes les formes et de toutes les couleurs... avant de tous les retrouver à la dernière page pour un final en musique ! Ne chatouille pas... une collection de livres sonores tactiles pour les tout petits, avec plus de 20 titres à découvrir. Chaque livre Ne chatouille pas encourage le développement sensoriel de l'enfant grâce à : - des animaux et leurs cris rigolos qui encouragent le jeu - des matières à toucher qui développent la motricité fine - un final musical qui fait danser - des petits trous dans les pages qui éveillent la curiosité - un t exte simple et rythmé qui encourage le développement du langage dès 6 mois

Par Sam Taplin, Ana Larrañaga, Ana Martín-Larrañaga
Chez Usborne

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Auteur

Sam Taplin, Ana Larrañaga, Ana Martín-Larrañaga

Editeur

Usborne

Genre

Livres sonores

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Ne chatouille pas le monstre !

Sam Taplin, Ana Larrañaga, Ana Martín-Larrañaga trad. Eléonore Souchon

Paru le 10/09/2026

10 pages

Usborne

14,50 €

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Scannez le code barre 9781836068884
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